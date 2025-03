У центрі Торонто сталася стрілянина: є жертви

Обставини інциденту наразі не відомі.



У поліції розповіли, що ще двоє людей потрапили до лікарні. Один із постраждалих у критичному стані.



Наразі правоохоронці розшукують злочинців, які ймовірніше всього залишили місце злочину на білому автомобілі.



Нагадаємо, підозрюваний у стрілянині в редакції газети Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд, США), звинувачується за п'ятьма пунктами вбивства першого ступеня.



Усі п'ятеро загиблих під час нападу в четвер на редакцію видання Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд) - співробітники газети.

Як повідомляв УНН, за даними Capital Gazette, стрілянину в редакції відкрив житель Меріленду на ім’я Джеррод Уоррен Рамос. У 2012 році він звинуватив видання в наклепі, але суд відмовився розглядати його позов. Як наголошується, в наслідку Рамос протягом багатьох років критикував діяльність видання в соцмережах. При цьому стрілок також переслідував співробітників Capital Gazette.

Heavy police presence at Queen & Peter Sts following a triple shooting that left one person without vital signs. It happened just outside Cube Nightclub which had a large party underway at the time. #Toronto pic.twitter.com/8gYe6kYOeM

— Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 1 июля 2018 г.