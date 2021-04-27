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В США вакцинированы от COVID-19 могут не носить маски

В США вакцинированы от COVID-19 могут не носить маски

Киев  •  УНН

 • 11710 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент США Джо Байден объявил об отмене обязательного ношения масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

“В связи с чрезвычайным прогрессом, которого мы добились в борьбе против COVID-19, Центр по контролю и профилактике сделал сегодня заявление: если Вы полностью вакцинированы — на улице Вам больше не нужно носить маску”, — написал он.

Байден напомнил, что вакцинироваться нужно, ведь именно вакцинация является спасением “Вашей жизни и жизни окружающих вас людей” и добавил, что делать прививки сейчас в США стало проще.

Because of the extraordinary progress we’ve made in the fight against COVID-19, the CDC made a big announcement today: If you are fully vaccinated — and if you are outdoors and not in a large crowd — you no longer need to wear a mask.

— President Biden (@POTUS) April 27, 2021

Напомним

Консультативный комитет по вопросам практики иммунизации при американском регуляторе — Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — рекомендовал восстановить в США использование вакцины против коронавируса Johnson & Johnson.

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