В США вакцинированы от COVID-19 могут не носить маски

Цитата

“В связи с чрезвычайным прогрессом, которого мы добились в борьбе против COVID-19, Центр по контролю и профилактике сделал сегодня заявление: если Вы полностью вакцинированы — на улице Вам больше не нужно носить маску”, — написал он.

Байден напомнил, что вакцинироваться нужно, ведь именно вакцинация является спасением “Вашей жизни и жизни окружающих вас людей” и добавил, что делать прививки сейчас в США стало проще.

Because of the extraordinary progress we’ve made in the fight against COVID-19, the CDC made a big announcement today: If you are fully vaccinated — and if you are outdoors and not in a large crowd — you no longer need to wear a mask.

— President Biden (@POTUS) April 27, 2021

Напомним

Консультативный комитет по вопросам практики иммунизации при американском регуляторе — Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — рекомендовал восстановить в США использование вакцины против коронавируса Johnson & Johnson.

