У США вакциновані від COVID-19 можуть не носити маски

Цитата

“У зв’язку з надзвичайним прогресом, якого ми домоглися в боротьбі проти COVID-19, Центр з контролю і профілактики зробив сьогодні заяву: якщо Ви повністю вакциновані — на вулиці Вам більше не потрібно носити маску”, — написав він.

Байден нагадав, що вакцинуватися потрібно, адже саме вакцинація є порятунком “Вашого життя і життів оточуючих Вас людей” і додав, що робити щеплення зараз у США стало простіше.

Because of the extraordinary progress we’ve made in the fight against COVID-19, the CDC made a big announcement today: If you are fully vaccinated — and if you are outdoors and not in a large crowd — you no longer need to wear a mask.

— President Biden (@POTUS) April 27, 2021

Нагадаємо

Консультативний комітет з питань практики імунізації при американському регуляторі - Центрах по контролю і профілактиці захворювань (CDC) - рекомендував відновити в США використання вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson.

