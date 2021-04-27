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У США вакциновані від COVID-19 можуть не носити маски

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент США Джо Байден оголосив про скасування обов'язкового носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Цитата

“У зв’язку з надзвичайним прогресом, якого ми домоглися в боротьбі проти COVID-19, Центр з контролю і профілактики зробив сьогодні заяву: якщо Ви повністю вакциновані — на вулиці Вам більше не потрібно носити маску”, — написав він.

Байден нагадав, що вакцинуватися потрібно, адже саме вакцинація є порятунком “Вашого життя і життів оточуючих Вас людей” і додав, що робити щеплення зараз у США стало простіше.

Because of the extraordinary progress we’ve made in the fight against COVID-19, the CDC made a big announcement today: If you are fully vaccinated — and if you are outdoors and not in a large crowd — you no longer need to wear a mask.

— President Biden (@POTUS) April 27, 2021

Нагадаємо

Консультативний комітет з питань практики імунізації при американському регуляторі - Центрах по контролю і профілактиці захворювань (CDC) - рекомендував відновити в США використання вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нова реальність: у США для вакцинованих від COVID-19 вводять карантинні послаблення

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