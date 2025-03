В США миллиардер пообещал студентам оплатить их долги за учебу

Слушатели встретили заявление Смита ошеломлённым молчанием и бурными аплодисментами.

"От имени восьми поколений моей семьи, живших в этой стране, мы собираемся немного подбавить топлива в ваш автобус", – заявил Смит. Он намерен выплатить долги 396 выпускников, что, предположительно, составляет около 40 миллионов долларов. Президент колледжа Дэвид Томас назвал поступок миллиардера "освобождающим".

22-летний выпускник Аарон Митчем подсчитал, что на оплату долга в 200 тысяч долларов ему бы потребовалось 25 лет. "Мы все плакали. В тот момент я чувствовал, будто с меня сняли тяжёлое бремя", – сказал он.

Роберт Смит – основатель и исполнительный директор инвестиционного фонда Vista Equity Partners. В списке Forbes 2019 года он занял 355-е место среди самых обеспеченных американцев.

Колледж Морхаус известен тем, что в нём учился лидер движения за права чернокожих в США в прошлом столетии Мартин Лютер Кинг. Все его студенты – мужчины-афроамериканцы. Роберт Смит получил в Морхаусе почётную докторскую степень.

Неоплаченные студенческие займы – одна из национальных проблем США. В 2018 году их сумма составила почти 1,5 триллиона долларов и за последнее десятилетие увеличилась более чем вдвое. Некоторые кандидаты в президенты США сделали списание долгов ключевым элементом своих предвыборных платформ, также ряд штатов и учреждений стремятся к бесплатному обучению в колледжах.

Напомним, выходец из Украины может быть замешан в громком скандале в США с мошенничеством при поступлении в престижные вузы. Игорь Дворский из Вест Голливуд участвовал в схеме, которую называют крупнейшей в истории высшего образования США.

Right after ⁦@RFS_Vista⁩ tells the Class of 2019 he will cover their student loans #MorehouseGrad2019 #MVP ⁦@Morehouse⁩ pic.twitter.com/wMD1DfOTfT

— José Mallabo (@JoseMallabo) 19 мая 2019 г.