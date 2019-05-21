У США мільярдер пообіцяв студентам оплатити їх борги за навчання

КИЇВ. 21 травня. УНН. Американський мільярдер і філантроп Роберт Сміт, виступаючи з промовою перед випускниками коледжу Морхаус в Атланті, пообіцяв виплатити їх студентські кредити. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода" і CNN.