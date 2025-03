У США мільярдер пообіцяв студентам оплатити їх борги за навчання

Слухачі зустріли заяву Сміта приголомшеним мовчанням і бурхливими оплесками.

"Від імені восьми поколінь моєї сім'ї, які жили в цій країні, ми збираємося трохи надати палива в ваш автобус", - заявив Сміт.

Він має намір виплатити борги 396 випускників, що, імовірно, становить близько 40 мільйонів доларів. Президент коледжу Девід Томас назвав вчинок мільярдера таким, що"звільняє".

22-річний випускник Аарон Мітчем підрахував, що на оплату боргу в 200 тисяч доларів йому б знадобилося 25 років. "Ми всі плакали. В той момент я відчував, ніби з мене зняли важкий тягар", - сказав він.

Роберт Сміт - засновник і виконавчий директор інвестиційного фонду Vista Equity Partners. У списку Forbes 2019 року він зайняв 355-е місце серед найбільш забезпечених американців.

Коледж Морхаус відомий тим, що в ньому навчався лідер руху за права чорношкірих в США в минулому столітті Мартін Лютер Кінг. Всі його студенти - чоловіки-афроамериканці. Роберт Сміт отримав в Морхаус почесний докторський ступінь.

Неоплачені студентські позики - одна з національних проблем США. У 2018 році їх сума склала майже 1,5 трильйона доларів і за останнє десятиліття збільшилася більш ніж удвічі. Деякі кандидати в президенти США зробили списання боргів ключовим елементом своїх передвиборчих платформ, також низка штатів і установ прагнуть до безкоштовного навчання в коледжах.

Нагадаємо, виходець з України може бути замішаний у гучному скандалі у США із шахрайством при вступі до престижних вузів. Ігор Дворський з Вест Голлівуд брав участь у схемі, яку називають найбільшою в історії вищої освіти США.

