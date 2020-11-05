В "Слуге народа" собрали голоса для поддержки в первом чтении Госбюджета на 2021 год - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Во фракции "Слуга народа" собрали голоса для поддержки в первом чтении законопроекта о Госбюджете на 2021 год, который начнут рассматривать сегодня. Об этом УНН сообщил информированный источник во фракции.
Так, фракция "Слуга народа" собрала голоса для поддержки в первом чтении законопроекта о Госбюджете на 2021 год, который будет рассмотрен в парламенте сегодня.
Как сообщал УНН ранее, на сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год, а также сопутствующий законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.
Напомним, ранее Минфин призвал нардепов поддержать проект Госбюджета на 2021 год в первом чтении.