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У "Слузі народу" назбирали голоси для підтримки у першому читанні Держбюджету на 2021 рік - джерело

Київ • УНН

 • 15883 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У фракції "Слуга народу" назбирали голоси для підтримки у першому читанні законопроекту про Держбюджету на 2021 рік, який розпочнуть розглядати сьогодні. Про це УНН повідомило проінформоване джерело у фракції.

Так, фракція "Слуга народу" назбирала голоси для підтримки у першому читанні законопроекту про Держбюджет на 2021 рік, який розглядатимуть у парламенті сьогодні.

Як повідомляв УНН раніше, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада України планує розглянути законопроект про Державний бюджет України на 2021 рік, а також супутній законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Нагадаємо, раніше Мінфін закликав нардепів підтримати проект Держбюджету на 2021 рік у першому читанні.

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