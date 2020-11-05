У "Слузі народу" назбирали голоси для підтримки у першому читанні Держбюджету на 2021 рік - джерело

Так, фракція "Слуга народу" назбирала голоси для підтримки у першому читанні законопроекту про Держбюджет на 2021 рік, який розглядатимуть у парламенті сьогодні.

Як повідомляв УНН раніше, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада України планує розглянути законопроект про Державний бюджет України на 2021 рік, а також супутній законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Нагадаємо, раніше Мінфін закликав нардепів підтримати проект Держбюджету на 2021 рік у першому читанні.