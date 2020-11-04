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Мінфін закликав нардепів підтримати проект Держбюджету на 2021 рік в першому читанні

Мінфін закликав нардепів підтримати проект Держбюджету на 2021 рік в першому читанні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністерство фінансів закликало народних депутатів підтримати проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік в першому читанні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

“Міністерство фінансів закликає народних депутатів підтримати проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік (№4000), який 5 листопада буде винесений на голосування членів Парламенту в першому читанні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проект є цілком збалансованим і реальним до виконання. Завдяки визначенню чітких пріоритетів держбюджету-2021, країна зможе впоратись з коронакризою, буде забезпечено умови для фінансової стабільності та підвищення добробуту громадян.

“У тісній співпраці Мінфіну з народними депутатами та парламентськими комітетами, робоча група Комітету з питань бюджету напрацювала 2 451 пропозиції, що лягли в основу Бюджетних висновків Верховної ради до проекту Закону України “Про Державний бюджет на 2021 рік”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що схвалення у парламенті проекту постанови Верховної Ради “Про висновки та пропозиції до проекту Закону “Про Державний бюджет України на 2021 рік” дозволить учасникам процесу якісно опрацювати зазначені положення, підготувати і вчасно подати до Верховної Ради України проект держбюджету-2021 для ІІ-го читання.

“Мінфін ґрунтовно опрацює всі правки і пропозиції народних депутатів та намагатиметься врахувати більшість із них, виходячи з пріоритетності видатків та можливостей дохідної частини бюджету. Насамперед ідеться про фінансування соціально-економічного розвитку територій, соціальний захист, охорону здоров’я, освіту, науку, культуру, спорт, розвиток інфраструктури, підтримку військової сфери, прокуратури, агросектору, екології, інвестиційних проектів тощо”, - повідомили у пресслужбі.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, вони мають виходити із наявних можливостей і стану національної економіки.

“Тому прагнемо, щоб всі видатки були підтверджені реальними доходами. Маємо спільну мету - вийти на фінансовий документ максимальної якості. Тому ми якісно і вчасно доопрацюємо проект бюджету з урахування Бюджетних висновків, після чого подамо документ на ІІ-ге читання”, - сказав Сергій Марченко.

Нагадаємо, 14 вересня 2020 року Кабмін схвалив та направив до ВР проект Бюджету-2021.

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