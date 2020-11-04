Минфин призвал нардепов поддержать проект Госбюджета на 2021 год в первом чтении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство финансов призвало народных депутатов поддержать проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год в первом чтении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Министерство финансов призывает народных депутатов поддержать проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год (№4000), который 5 ноября будет вынесен на голосование членов Парламента в первом чтении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект является вполне сбалансированным и реальным для выполнения. Благодаря определению четких приоритетов госбюджета-2021, страна сможет справиться с коронакризисом, будут обеспечены условия для финансовой стабильности и повышения благосостояния граждан.
"В тесном сотрудничестве Минфина с народными депутатами и парламентскими комитетами, рабочая группа Комитета по вопросам бюджета наработала 2451 предложения, которые легли в основу Бюджетных выводов Верховной рады к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете на 2021 год", - указано в сообщении.
Сообщается, что одобрение в парламенте проекта постановления Верховной Рады "О выводах и предложениях к проекту Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" позволит участникам процесса качественно обработать указанные положения, подготовить и своевременно подать в Верховную Раду Украины проект Госбюджета-2021 для II-го чтения.
"Минфин основательно проработает все поправки и предложения народных депутатов и будет пытаться учесть большинство из них, исходя из приоритетности расходов и возможностей доходной части бюджета. Прежде всего речь идет о финансировании социально-экономического развития территорий, социальной защите, здравоохранении, образовании, науке, культуре, спорте, развитии инфраструктуры, поддержке военной сферы, прокуратуре, агросекторе, экологии, инвестиционных проектов и т.д.", - сообщили в пресс-службе.
По словам министра финансов Сергея Марченко, они должны исходить из имеющихся возможностей и состояния национальной экономики.
"Поэтому хотим, чтобы все расходы были подтверждены реальными доходами. Есть общая цель - выйти на финансовый документ максимального качества. Поэтому мы качественно и в срок доработаем проект бюджета с учетом Бюджетных выводов, после чего представим документ на II-е чтение", - сказал Сергей Марченко.
Напомним, 14 сентября 2020 года Кабмин одобрил и направил в ВР проект Бюджета-2021.