В Монреале захватили здание компании Ubisoft и заложников

По данным СМИ, неизвестные ворвались в офис Ubisoft. В заложниках находится по меньшей мере 10 человек. Здание окружила полиция, однако никаких деталей полиция Монреаля пока не сообщает.

“На углу Сен-Лоран и Сен-Виатер продолжается полицейская операция. Мы просим людей избегать района. Сейчас правоохранители проверяют информацию, а дальше появится больше деталей”, — говорится в сообщении полиции Монреаля.

По неофициальным данным, сотрудников компании вывели на крышу здания, жертв нет.

Как сообщал УНН, новый проект от Ubisoft может быть первой игрой, где есть упоминание о COVID-19. Журналисты портала DualShockers нашли в игре Assassin’s Creed Valhalla пасхалку на COVID-19. Игра от Ubisoft вышла на всех платформах только 10 ноября.

Добавим, что пасхалка — это намеренно скрытые в играх и фильмах предметы, картинки или сообщения, которые являются ссылкой на события или другие произведения искусства.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

В полиции Монреаля подтвердили, что пострадавших нет.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020