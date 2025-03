У Монреалі захопили будівлю компанії Ubisoft та заручників

За даними ЗМІ, невідомі увірвалися в офіс Ubisoft. У заручниках перебуває щонайменше 10 людей. Будівлю оточила поліція, проте ніяких деталей поліція Монреалю поки що не повідомляє.

“На розі Сен-Лоран та Сен-Віатер триває поліцейська операція. Ми просимо людей уникати району. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію, а далі з’явиться більше деталей”, — йдеться в повідомленні поліції Монреалю.

За неофіційними даними, співробітників компанії вивели на кришу будівлі, жертв немає.

Як повідомляв УНН, новий проект від Ubisoft може бути першою грою, де є згадка про COVID-19. Журналісти з порталу DualShockers знайшли в грі Assassin's Creed Valhalla пасхалку на COVID-19. Гра від Ubisoft вийшла на всіх платформах лише 10 листопада.

Додамо, що пасхалка – це навмисно приховані у іграх та фільмах предмети, картинки чи повідомлення, які є посиланням на події чи інші витвори мистецтва.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

У поліції Монреалю підтвердили, що постраждалих немає.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020