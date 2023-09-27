В Киевской области полноценно заработала телефонная служба 112
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Телефонная служба 112 полноценно заработала в Киевской области. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
Клименко напомнил, что 112 — это “единое окно” для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Оно используется как альтернатива горячим линиям 101, 102, 103 и 104, позволяя не тратить время на то, чтобы звонить в каждую службу отдельно.
“Внедрение единого номера вызова экстренных служб началось с города Киева. Почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию Украины.
Также на линию могут обратиться и люди с нарушением слуха или речи. Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года”, — сообщил министр.
Он добавил, что в МВД не сбавляют темпы и продолжают работать над тем, чтобы служба 112 как можно быстрее функционировала на всей территории Украины.
Напомним
В июле Министерство внутренних дел успешно внедрило службу 112 в Киеве, которая становится единым номером для сообщения о любых чрезвычайных ситуациях. Коммуникационный центр 112 уже работает, обрабатывая входящую информацию и обеспечивая покрытие по всей столице.