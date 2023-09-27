У Київській області повноцінно запрацювала телефонна служба 112

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Клименко нагадав, що 112 — це “єдине вікно” для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Воно використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

“Впровадження єдиного номера виклику екстренних служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України.

Також на лінію можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року”, — повідомив міністр.

Він додав, що у МВС не збавляють темпи й продовжують працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України.

Нагадаємо

У липні Міністерство внутрішніх справ успішно впровадило службу 112 у Києві, що стає єдиним номером для повідомлення про будь-які надзвичайні ситуації. Комунікаційний центр 112 вже працює, обробляючи вхідну інформацію та забезпечуючи покриття по всій столиці.