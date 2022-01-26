В Китае запустили спутник для наблюдения за поверхностью Земли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Китай успешно вывел на околоземную орбиту спутник наблюдения за поверхностью Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Запуск спутника L-SAR 01А состоялся в 07:44 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя CZ-4C ("Чанчжэн-4-цэ") с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
Спутник в основном будут использовать для эффективного мониторинга геологической среды, оползней и землетрясений.
Как отметили, это был 407-й полет ракеты-носителя серии "Чанчжэн".
Добавим
L-SAR 01 — спутниковая группа, предназначенная для работы на солнечно-синхронной орбите высотой примерно 600 км.
Предусматривают, что этот спутниковый проект поможет снизить зависимость Китая от данных, которые предоставляют другие страны в области геологии, мониторинга сейсмических катастроф и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Запуск спутника L-SAR 01B запланирован на конец февраля этого года.