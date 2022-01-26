У Китаї запустили супутник для спостереження за поверхнею Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Китай успішно вивів на навколоземну орбіту супутник спостереження за поверхнею Землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сіньхуа.
Деталі
Запуск супутника L-SAR 01А відбувся о 07:44 за пекінським часом за допомогою ракети-носія CZ-4C ("Чанчжен-4-це") з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.
Супутник переважно використовуватимуть для ефективного моніторингу геологічного середовища, зсувів та землетрусів.
Як зазначили, це був 407-й політ ракети-носія серії "Чанчжен".
Додамо
L-SAR 01 — супутникова група, призначена для роботи на сонячно-синхронній орбіті висотою приблизно 600 км.
Передбачають, що цей супутниковий проект допоможе знизити залежність Китаю від даних, які надають інші країни у сфері геології, моніторингу сейсмічних катастроф і реагування на надзвичайні ситуації.
Запуск супутника L-SAR 01B заплановано на кінець лютого цього року.