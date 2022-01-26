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Шахед-136

У Китаї запустили супутник для спостереження за поверхнею Землі

У Китаї запустили супутник для спостереження за поверхнею Землі

Київ • УНН

 • 22943 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Китай успішно вивів на навколоземну орбіту супутник спостереження за поверхнею Землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сіньхуа.

Деталі

Запуск супутника L-SAR 01А відбувся о 07:44 за пекінським часом за допомогою ракети-носія CZ-4C ("Чанчжен-4-це") з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

Супутник переважно використовуватимуть для ефективного моніторингу геологічного середовища, зсувів та землетрусів.

Як зазначили, це був 407-й політ ракети-носія серії "Чанчжен".

Додамо

L-SAR 01 — супутникова група, призначена для роботи на сонячно-синхронній орбіті висотою приблизно 600 км.

Передбачають, що цей супутниковий проект допоможе знизити залежність Китаю від даних, які надають інші країни у сфері геології, моніторингу сейсмічних катастроф і реагування на надзвичайні ситуації.

Запуск супутника L-SAR 01B заплановано на кінець лютого цього року.

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