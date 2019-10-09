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ЦИК обратилась в полицию из-за скандального 210-го округа

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась к Национальной полиции Украины относительно неосуществления ОИК ОВО № 210 оплаты труда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК обратилась в полицию из-за скандального 210-го округа

Окружная избирательная комиссия по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 210 не расплатилась за работу членов окружной, участковых избирательных комиссий, которые выполняли свои полномочия в комиссиях на платной основе; членов избирательных комиссий за работу в день голосования и дни установления итогов голосования; привлеченных специалистов, экспертов и технических работников.

Также в комиссии констатировали, что финансовый отчет о поступлении и использовании средств Государственного бюджета Украины на подготовку и проведение выборов народных депутатов Украины поданы в ЦИК этой избирательной комиссией с нарушением законодательно установленного срока.

Поэтому комиссия решила обратиться к Национальной полиции Украины и передать ей копии материалов, касающихся этого дела.

Как сообщал УНН, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. ОВО № 210 не смог в отведенное избирательным законом срок - до 5 августа включительно - установить результаты выборов. Поэтому ЦИК обязала комиссию не позднее 16:00 6 августа завершить осуществление повторного подсчета голосов.

После этого ЦИК приняла протокол об итогах голосования в ОВО № 210. На округе победу одержал Сергей Коровченко, который шел на выборы самовыдвиженцем. Он получил 21,24% голосов. Однако после этого ЦИК попросила повторно уточнить протоколы о подведении итогов голосования в округе.

Впоследствии Черниговский окружной административный суд обязал ОИК на 210-м округе признать недействительным голосование на одном участке.

15 августа ЦИК обязала ОИК на 210-м округе предоставить уточняющий протокол не позднее 12:00 16 августа. Но решение Комиссии указанная ОИК не выполнила. Поэтому ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава окружной избирательной комиссии 210-го одномандатного избирательного округа.

Впоследствии ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в ОВО № 210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б.В.

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