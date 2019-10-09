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ЦВК звернулася до поліції через скандальний 210-й округ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія звернулася до Національної поліції України щодо нездійснення ОВК ОВО № 210 оплати праці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

ЦВК звернулася до поліції через скандальний 210-й округ

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 не розплатилася за роботу членів окружної, дільничних виборчих комісій, які виконували свої повноваження у комісіях на платній основі; членів виборчих комісій за роботу в день голосування і дні встановлення підсумків голосування; залучених спеціалістів, експертів та технічних працівників.

Також у комісії констатували, що фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України подано до ЦВК цією виборчою комісією з порушенням законодавчо встановленого строку.

Тому комісія вирішила звернутися до Національної поліції України та передати їй копії матеріалів, які стосуються цієї справи.

Як повідомляв УНН, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. ОВО № 210 не зміг у відведений виборчим законом строк – до 5 серпня включно – встановити результатів виборів. Тож ЦВК зобов’язала комісію не пізніше 16:00 6 серпня завершити здійснення повторного підрахунку голосів.

Після цього ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування в ОВО № 210. На окрузі перемогу здобув Сергій Коровченко, який йшов на вибори самовисуванцем. Він отримав 21,24% голосів. Однак після цього ЦВК попросила повторно уточнити протоколи про підбиття підсумків голосування в окрузі.

Згодом Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав ОВК на 210-му окрузі визнати недійсним голосування на одній дільниці.

15 серпня ЦВК зобов'язала ОВК на 210-му окрузі надати уточнюючий протокол не пізніше 12 години 16 серпня. Але рішення Комісії вказана ОВК не виконала. Тож ЦВК достроково припинила повноваження всього складу окружної виборчої комісії 210-го одномандатного виборчого округу. 

Згодом ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів в ОВО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходька Б.В.

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