Трамп показал видео с ИИ: как может выглядеть Газа с небоскребами и Tesla
Киев • УНН
Дональд Трамп опубликовал 30-секундное видео, созданное искусственным интеллектом, которое показывает трансформацию Газы в роскошный курорт. На видео изображены пляжи, небоскребы, Tesla и даже здание «Trump Gaza».
Короткое видео, опубликованное на Truth Social и в Instagram американского президента, дает представление о том, чем может стать Сектор Газа, если бы Соединенные Штаты взялись "наводить порядок".
Передает УНН со ссылкой на Politico и Guardian.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях ночное видео с созданным искусственным интеллектом видением будущего Газы. Причудливый 30-секундный клип начинается со сцен разрушений в прибрежном анклаве, где израильские военные в течение 15 месяцев вели военные действия с боевым формирование ХАМАС.
На начальную сцену накладывается текст "Газа 2025".
Затем видео спрашивает: "Что дальше?".
А дальше на экране появляется изображение, затем атмосфера меняется. Даже мать с ребенком прибывают на чудесный песчаный пляж, усеянный пальмами и огромными стеклянными зданиями.
Кроме того, Tesla едет по торговой улице в золотистом свете заката, как в Дубае или Майами. Илон Маск с улыбкой наслаждается блюдами местной кухни.
Дети танцуют под дождем из долларов.
Возможно вишенка на торте - это здание "Трамп Газа" и золотые товары Трампа, включая статуи президента США.
Дональд Трамп высказывал свое видение относительно Газы, но вслед за эффектным заявлением, Трамп также отметил, что план превращения Газы в "ривьеру" "вовсе не является срочным". Тем не менее, кажется, что глава Белого дома имеет достаточно четкое представление о том, что он хочет там делать.
Напомним,
Дональд Трамп анонсировал планы США по контролю и развитию Сектора Газа, включая возможный ввод войск. Нетаньяху поддержал эту инициативу, назвав ее способной "изменить историю".