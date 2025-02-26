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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп показал видео с ИИ: как может выглядеть Газа с небоскребами и Tesla

Трамп показал видео с ИИ: как может выглядеть Газа с небоскребами и Tesla

Киев  •  УНН

 • 7565 просмотра

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Дональд Трамп опубликовал 30-секундное видео, созданное искусственным интеллектом, которое показывает трансформацию Газы в роскошный курорт. На видео изображены пляжи, небоскребы, Tesla и даже здание «Trump Gaza».

Короткое видео, опубликованное на Truth Social и в Instagram американского президента, дает представление о том, чем может стать Сектор Газа, если бы Соединенные Штаты взялись "наводить порядок".

Передает УНН со ссылкой на Politico и Guardian.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях ночное видео с созданным искусственным интеллектом видением будущего Газы. Причудливый 30-секундный клип начинается со сцен разрушений в прибрежном анклаве, где израильские военные в течение 15 месяцев вели военные действия с боевым формирование ХАМАС.

На начальную сцену накладывается текст "Газа 2025".

Затем видео спрашивает: "Что дальше?".

А дальше на экране появляется изображение, затем атмосфера меняется. Даже мать с ребенком прибывают на чудесный песчаный пляж, усеянный пальмами и огромными стеклянными зданиями.

Кроме того, Tesla едет по торговой улице в золотистом свете заката, как в Дубае или Майами.  Илон Маск с улыбкой наслаждается блюдами местной кухни.

Дети танцуют под дождем из долларов.

Возможно вишенка на торте - это здание "Трамп Газа" и золотые товары Трампа, включая статуи президента США.

Дональд Трамп высказывал свое видение относительно Газы, но вслед за эффектным заявлением, Трамп также отметил, что план превращения Газы в "ривьеру" "вовсе не является срочным". Тем не менее, кажется, что глава Белого дома имеет достаточно четкое представление о том, что он хочет там делать.

Напомним,

Дональд Трамп анонсировал планы США по контролю и развитию Сектора Газа, включая возможный ввод войск. Нетаньяху поддержал эту инициативу, назвав ее способной "изменить историю".

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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