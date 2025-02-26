Трамп показав відео з ШІ: як може виглядати Газа з хмарочосами і Tesla
Київ • УНН
Дональд Трамп опублікував 30-секундне відео, створене штучним інтелектом, яке показує трансформацію Гази в розкішний курорт. На відео зображено пляжі, хмарочоси, Tesla та навіть будівлю "Trump Gaza".
Коротке відео, опубліковане на Truth Social і в Instagram американського президента, дає уявлення про те, чим може стати Сектор Газа, якби Сполучені Штати взялися "наводити лад".
Передає УНН із посиланням на Politico та Guardian.
Президент США Дональд Трамп опублікував у соціальних мережах нічне відео зі створеним штучним інтелектом баченням майбутнього Гази. Химерний 30-секундний кліп починається зі сцен руйнувань у прибережному анклаві, де ізраїльські військові протягом 15 місяців вели військові дії з бойовим формування ХАМАС.
На початкову сцену накладається текст "Газа 2025".
Потім відео запитує: "Що далі?".
А далі на екрані з'являється зображення, потім атмосфера змінюється. Навіть мати з дитиною прибувають на чудовий піщаний пляж, усіяний пальмами і величезними скляними будівлями.
Крім того, Tesla їде торговельною вулицею в золотистому світлі заходу сонця, як у Дубаї чи Маямі. Ілон Маск з посмішкою насолоджується стравами місцевої кухні.
Діти танцюють під дощем із доларів.
Можливо вишенька на торті - це Будівля "Трамп Газа" і золоті товари Трампа, включаючи статуї президента США.
Дональд Трамп висловлював своє бачення щодо Гази, але слідом за ефектною заявою, Трамп також зазнача, що план перетворення Гази на "рів'єру" "зовсім не є терміновим". Тим не менш, здається, що очільник Білого дому має досить чітке уявлення про те, що він хоче там робити.
Нагадаємо
Дональд Трамп анонсував плани США щодо контролю та розвитку Сектора Газа, включаючи можливе введення військ. Нетаньягу підтримав цю ініціативу, назвавши її здатною "змінити історію".