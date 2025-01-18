Трагический случай на подъемнике курорта "Драгобрат": погибла туристка
Киев • УНН
На горнолыжном курорте "Драгобрат" произошло смертельное происшествие с туристкой на подъемнике. Девушка упала и получила смертельные травмы после столкновения с защитной конструкцией.
На горнолыжном курорте "Драгобрат" произошло смертельное происшествие. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.
Детали
Как стало известно, во время отдыха погибла туристка.
По предварительным данным, инцидент произошел на подъемнике. Девушка потеряла равновесие, упала вниз и столкнулась с элементом защитной конструкции, что повлекло смертельные травмы.
На месте трагедии работают правоохранители. Они выясняют все детали происшествия. Официальные выводы об обстоятельствах инцидента пока отсутствуют.
Напомним
Ранее в гостинице на территории горнолыжного комплекса "Драгобрат" произошел пожар. Спасатели эвакуировали 20 отдыхающих и полностью ликвидировали возгорание за 3 часа.