Трагічний випадок на підйомнику курорту "Драгобрат": загинула туристка
Київ • УНН
На гірськолижному курорті "Драгобрат" сталася смертельна подія з туристкою на підйомнику. Дівчина впала та отримала смертельні травми після зіткнення із захисною конструкцією.
На гірськолижному курорті "Драгобрат" сталася смертельна подія. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, передає УНН.
Деталі
Як стало відомо, під час відпочинку загинула туристка.
За попередніми даними, інцидент трапився на підйомнику. Дівчина втратила рівновагу, впала вниз і зіткнулася з елементом захисної конструкції, що спричинило смертельні травми.
На місці трагедії працюють правоохоронці. Вони з’ясовують усі деталі події. Офіційні висновки про обставини інциденту поки що відсутні.
Нагадаємо
Раніше у готелі на території гірськолижного комплексу "Драгобрат" сталася пожежа. Рятувальники евакуювали 20 відпочивальників та повністю ліквідували загоряння за 3 години.