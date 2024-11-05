Telegram запретили в университете имени Тараса Шевченко: детали
Киев • УНН
С 11 ноября Киевский национальный университет имени Шевченко запрещает использование Telegram в служебных целях. Wi-Fi в общежитиях уже не поддерживает мессенджер.
В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко с 11 ноября будет запрещено использование мессенджера Telegram в служебных целях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Институт массовой информации.
«С 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет запрещено использование мессенджера Telegram в служебных целях. Соответствующий приказ подписал ректор университета. Это представительнице Института массовой информации Валентине Троян подтвердили в центре коммуникаций вуза», - говорится в сообщении.
Отмечается, что о том, что университет планирует отказаться от использования платформы, свидетельствует и сообщение в телеграмм-канале КНУ им. Тараса Шевченко, где администраторы спрашивают пользователей, какую другую платформу выберут для дальнейшего общения.
Также ИМИ получил подтверждение, что WI-FI в общежитиях уже не поддерживает этот мессенджер.
Как отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности это - еще одно решение по ограничению использования Telegram, которое касается не госслужащих, а рядовых украинцев.
Недавно пользование мессенджером запретили в ЧНУ им. Юрия Федьковича в Черновцах.
Центр стратегических коммуникаций напоминает, что 20 сентября по результатам заседания Национального координационного центра кибербезопасности использование Telegram рекомендовали ограничить в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры Украины.
В октябре от использования Telegram на рабочей технике отказались в Верховной Раде и в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.
Дополнение
СНБО объявил о запрете Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры. Решение принято из-за угроз нацбезопасности, связанных с использованием мессенджера во время войны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО заявлял, что запрет Telegram касается только служебных устройств госслужащих и военных. Использование мессенджера на личных смартфонах не ограничивается.