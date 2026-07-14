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Свириденко попросила нардепов поддержать её отставку с должности премьера - нардеп

Киев • УНН

 • 2618 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко на заседании комитета попросила депутатов поддержать её отставку. Она объяснила решение разговором с Президентом об обновлении правительства.

Свириденко попросила нардепов поддержать её отставку с должности премьера - нардеп

Премьер-министр Юлия Свириденко во время заседания парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства попросила поддержать её отставку с должности, сообщил во вторник нардеп Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.

Пришла. Кратко поблагодарила всех и попросила поддержать заявление об отставке

- написал Железняк.

По его словам, на вопрос "почему уходите в отставку?" был "ответ: "этому предшествовал разговор с Президентом, который четко дал понять желание обновления и перезагрузки правительства. И усиления конкретных направлений"".

"Сказала, что был сложный год… в том числе протесты на улице и "МиндичГейт". "Если есть необходимость усиления направлений - то решение понятное и объективное, надеюсь вы это решение поддержите"", - процитировал Железняк.

В Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Свириденко, его рассмотрят в ближайшее время - Стефанчук13.07.26, 19:30 • 2360 просмотров

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров Украины и отставку Юлии Свириденко, а также предложил ей "возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером". 

Основным кандидатом на должность Премьер-министра Украины вместо Юлии Свириденко называют главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого. 

Юлия Шрамко

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