Сумская область утром подверглась вражескому минометному обстрелу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские оккупанты сегодня утром ударили по Сумской области из минометов, сообщили в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня утром зафиксирован 1 минометный обстрел (7 взрывов) Белопольской громады", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
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По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.