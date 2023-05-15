Сумская область утром подверглась вражескому минометному обстрелу

Цитата

"Сегодня утром зафиксирован 1 минометный обстрел (7 взрывов) Белопольской громады", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Дополнение

По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.