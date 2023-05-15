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Сумщина вранці зазнала ворожого мінометного обстрілу

Київ • УНН

 • 828750 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці вдарили по Сумщині з мінометів, повідомили в Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку зафіксовано 1 мінометний обстріл (7 вибухів) Білопільської громади", - ідеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

Доповнення

За даними Генштабу, уночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Окрім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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