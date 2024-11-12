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Суд в Италии снова блокирует депортацию мигрантов в Албанию

Суд в Италии снова блокирует депортацию мигрантов в Албанию

Киев  •  УНН

04:31 • 375 просмотра

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Суд в Италии приказал вернуть семерых мигрантов из центра в Албании, куда их отправили по двустороннему соглашению. Решение вызвало критику со стороны вице-премьера Маттео Сальвини, который обвинил судей в политизации.

Итальянские судьи в понедельник, 11 ноября, приказали вернуть в Италию семерых мужчин, переданных в миграционный центр в Албании в рамках двустороннего соглашения о сдерживании нелегальной миграции. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что мужчины, о которых говорится в решении суда, на прошлой неделе прибыли в центр временного содержания мигрантов в албанском городе Шенджин после того, как итальянская береговая охрана спасла их при попытке добраться до Европы.

Власти Италии настаивали на том, что все они должны быть возвращены в страны происхождения - Египет и Бангладеш, - которые итальянское правительство считает безопасными. Но судьи ссылаются на решение Суда ЕС, который утверждает иначе.

Вице-премьер правительства Италии, лидер ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини возложил ответственность на "политизированных судей", которые, по его словам, "хотели бы отменить границы Италии".

Еще один политический приговор, направленный не против правительства, а против итальянцев и их безопасности,

- сказал судья.

Напомним

15 октября Италия осуществила первую отправку 16 мигрантов в Албанию в рамках нового соглашения. Мигранты, которые были перехвачены в Средиземном море, должны были пройти проверку и подать заявление на убежище или репатриироваться.

19 октября Римский суд признал незаконным удержание 12 мигрантов в Албании и приказал вернуть их в Италию. Решение касается группы из 16 человек, отправленных в Албанию в рамках нового двустороннего соглашения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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