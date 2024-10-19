Суд в Італії ухвалив рішення повернути групу мігрантів, вивезених до Албанії
Київ • УНН
Римський суд визнав незаконним утримання 12 мігрантів в Албанії та наказав повернути їх до Італії. Рішення стосується групи з 16 осіб, відправлених до Албанії в рамках нової двосторонньої угоди.
Суд у Римі визнав незаконним утримання 12 нелегальних мігрантів, доправлених раніше до Албанії в межах двосторонньої угоди, та зобов’язав повернути їх в Італію. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.
Деталі
Імміграційна секція Римського суду 18 жовтня визнала незаконним затримання 16 мігрантів в албанському центрі прийому та репатріації у Гаджері. Суд ухвалив, що Бангладеш та Єгипет, звідки прибули мігранти, не є безпечними для їхнього повернення, і розпорядився повернути їх до Італії. Четверо з них вже були доставлені до Італії за станом здоров'я та як неповнолітні.
Нагадаємо
Італія здійснила першу відправку 16 мігрантів до Албанії в рамках нової угоди. Мігранти, перехоплені в Середземному морі, пройдуть перевірку та зможуть подати заяву на притулок або репатріюватися.