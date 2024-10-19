Суд в Италии принял решение вернуть группу мигрантов, вывезенных в Албанию

Суд в Риме признал незаконным содержание 12 нелегальных мигрантов, доставленных ранее в Албанию в рамках двустороннего соглашения, и обязал вернуть их в Италию. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.

Детали

Иммиграционная секция Римского суда 18 октября признала незаконным задержание 16 мигрантов в албанском центре приема и репатриации в Гаджери. Суд постановил, что Бангладеш и Египет, откуда прибыли мигранты, не являются безопасными для их возвращения, и распорядился вернуть их в Италию. Четверо из них уже были доставлены в Италию по состоянию здоровья и как несовершеннолетние.

Напомним

Италия осуществила первую отправку 16 мигрантов в Албанию в рамках нового соглашения. Мигранты, перехваченные в Средиземном море, пройдут проверку и смогут подать заявление на убежище или репатриироваться.