Суд уменьшил залог для брата бизнесмена Игоря Мазепы до 5 млн грн
Киев • УНН
Суд уменьшил размер залога для Юрия Мазепы, брата бизнесмена Игоря Мазепы, с 45 миллионов гривен до 5 миллионов гривен, оставив его под стражей.
Киевский апелляционный суд уменьшил брату бизнесмена Игоря Мазепы Юрию, который является подозреваемым по делу о завладении землями возле Киевской ГЭС, размер залога с около 45 млн грн до 5 млн грн, оставив его под стражей. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение суда.
Детали
"Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 20 января 2024 года отменено и вынесено новое, которым ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований удовлетворено частично - применена к подозреваемому М. мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 февраля 2024 года включительно с одновременным определением залога в размере 5 000 000 гривен с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей..." - говорится в сообщении.
Дополнение
Бизнесмена Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации схемы по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС. Юрий Мазепа, наряду с Игорем Мазепой и еще двумя лицами, фигурирует в этом же деле. Печерский районный суд Киева ранее отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере около 45 млн грн.
Бизнесмена Игоря Мазепу суд сначала отправил под арест с залогом в 349 млн грн, а затем уменьшил его до 21 млн грн, он вышел из-под стражи под залог.
Суд уменьшил залог для брата бизнесмена Игоря Мазепы до 5 млн грн
Суд уменьшил размер залога для Юрия Мазепы, брата бизнесмена Игоря Мазепы, с 45 миллионов гривен до 5 миллионов гривен, оставив его под стражей.
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