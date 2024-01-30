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Суд зменшив заставу для брата бізнесмена Ігоря Мазепи до 5 млн грн

Суд зменшив заставу для брата бізнесмена Ігоря Мазепи до 5 млн грн

Київ • УНН

 • 21274 перегляди

Суд зменшив розмір застави для Юрія Мазепи, брата бізнесмена Ігоря Мазепи, з 45 мільйонів гривень до 5 мільйонів гривень, залишивши його під вартою.

Київський апеляційний суд зменшив брату бізнесмена Ігоря Мазепи Юрію, який є підозрюваним у справі про заволодіння землями біля Київської ГЕС, обсяг застави з близько 45 млн грн до 5 млн грн, залишивши його під вартою. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення суду.

Деталі

"Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 20 січня 2024 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань задоволено частково – застосовано до підозрюваного М. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 лютого 2024 року включно з одночасним визначенням застави у розмірі 5 000 000 гривень з покладенням на підозрюваного, у разі внесення застави, обов’язків…" - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Бізнесмена Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.  Юрій Мазепа, поряд із Ігорем Мазепою та ще двома особами, фігурує у цій же справі. Печерський районний суд Києва раніше відправив його під варту з можливістю внесення застави обсягом близько 45 млн грн. 

Бізнесмена Ігоря Мазепу суд спочатку відправив під арешт із заставою у 349 млн грн, а потім зменшив її до 21 млн грн, він вийшов з-під варти під заставу.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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