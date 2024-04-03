Страны НАТО начали планировать новые структуры помощи Украине - Столтенберг

Страны НАТО еще не приняли решение относительно структуры будущей помощи Украине, но согласились в среду продолжить планирование этого вопроса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам после встречи министров иностранных дел Альянса, пишет УНН.

Сегодня мы не приняли никаких окончательных решений относительно того, какой формат мы создадим, но мы согласились начать планирование. - сказал Столтенберг.

Детали

Министры клаин-членов НАТО согласились в среду начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины, но предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга сделать это через пятилетний фонд объемом 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов) вызвало неоднозначную реакцию государств-членов Альянса.

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Перед заседанием министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, предупредил, что на сегодняшней и завтрашней встрече не будет окончательного решения относительно утверждения военной помощи "миссия для Украины", однако он выразил надежду, что политики придут к консенсусу в этом вопросе, и утвердят его на июльском саммите.

Предложение создать пятилетний пакет военной помощи "Миссия для Украины" на 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов), который предоставит западному альянсу более прямую роль в оказании поддержки Киеву, Руководитель НАТО Йенс Столтенберг предложил накануне 2 марта, однако официальное рассмотрение этой идеи прошло в Брюсселе сегодня.

У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы, нам нужно активизироваться, чтобы наша поддержка была долгосрочной - Столтенберг