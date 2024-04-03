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Предложение Столтенберга создать 5-летний фонд помощи для Украины в $107 млрд вызвало неоднозначную реакцию государств-членов НАТО
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Страны НАТО начали планировать новые структуры помощи Украине - Столтенберг
На встрече в Брюсселе страны НАТО договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины, но не определились с конкретной структурой или пакетом помощи.
Эстония разработала механизм использования замороженных активов рф для нужд Украины - Шмыгаль
Эстония завершила разработку механизма использования замороженных российских активов для помощи Украине, о чем говорили премьер-министры Украины и Эстонии во время встречи.
В Раде хотят заслушать главу СБУ о деятельности департамента, который до недавнего времени возглавлял Артем Шило
Верховная Рада ожидает отчета главы Службы безопасности Украины относительно незаконного прослушивания журналистов и деятельности департамента, который ранее возглавлял Артем Шило, задержанный за якобы руководство организованной группой по хищению средств во время военного положения.
У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы, нам нужно активизироваться, чтобы наша поддержка была долгосрочной - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил необходимость активизировать усилия для обеспечения устойчивой поддержки Украины, поскольку у украинцев заканчиваются боеприпасы, но не мужество, и Украина может рассчитывать на поддержку НАТО в долгосрочной перспективе.
Столтенберг и Орбан обсудили беспокойство Венгрии относительно роли НАТО в Украине
Столтенберг обсудил с премьер-министром Орбаном беспокойство Венгрии относительно роли НАТО в Украине, выразив уверенность, что будет достигнут консенсус относительно оказания поддержки Украине из-за пределов ее границ.
В Институте нацпамяти заявили, что Булгаков - символ имперской политики россии
Эксперты Украинского института национальной памяти признали Михаила Булгакова символом российской имперской политики, заявив, что его произведения демонстрируют предвзятое и негативное отношение к украинцам и украинской культуре.
Предложение Столтенберга создать 5-летний фонд помощи для Украины в $107 млрд вызвало неоднозначную реакцию государств-членов НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил 5-летний пакет военной помощи на сумму 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов) под названием "Миссия для Украины" для предоставления долгосрочной, предсказуемой помощи Украине в сфере безопасности, но на встрече в Брюсселе страны-члены Альянса неоднозначно отреагировали на этот план.
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Некоторые мировые бренды, такие как Zara, возобновляют свою деятельность в Украине, несмотря на нелояльную налоговую политику страны в отношении бизнеса, тогда как другие принципиально избегают Украины из-за опасений относительно коррупции.
В Украине заработала новая учетная система долей обществ - НКЦБФР
НКЦБФР ввела новую систему учета акций предприятий, которая позволяет обществам с ограниченной и дополнительной ответственностью и их акционерам перевести учет акций из Единого государственного реестра в Национальный депозитарий Украины, обеспечивая дополнительную защиту, гарантии и услуги по владению акциями и операций с ними.
На Закарпатье демобилизовали первых срочников - ГПСУ
25 военнослужащих срочной службы Чопского пограничного отряда были уволены в запас Вооруженных Сил Украины. 11 из них были отмечены за героизм, стойкость и стойкость во время боевых действий в Бахмуте Донецкой области и награждены различными медалями и орденами.