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"Стоит быть решительными и не торговаться с агрессором": Зеленский направил месседж партнерам после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Президент Украины отреагировал на ночную атаку рф, подчеркнув, что россия не откажется от своей стратегии разрушения без достаточного давления. Зеленский призвал США, Европу и всех, кто стремится к миру, быть решительными и не торговаться с агрессором.

"Стоит быть решительными и не торговаться с агрессором": Зеленский направил месседж партнерам после ночной атаки рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, указав, что россия не откажется от такой стратегии без достаточного давления на нее, и стоит быть решительными и сильными - США, Европе и каждому, кто хочет мира - и не торговаться с агрессором, пишет УНН.

Детали

"Российские "шахеды" против обычных троллейбусов. Это был удар по Харькову – по меньшей мере 8 "шахедов" разбили троллейбусное депо и повредили еще и обычные многоквартирные дома рядом. Типичный российский удар по обычной жизни людей", - написал Президент в соцсетях.

Он указал, что всего за ночь россияне применили 90 ударных беспилотников и 2 баллистические ракеты. "Ежесуточно такие удары. Абсолютное большинство из них – по гражданской инфраструктуре и не имеют военного смысла", - подчеркнул Зеленский.

"Российская стратегия – просто в том, чтобы разрушать жизнь. россия не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее. Даже разговоры о паузах в давлении или ослаблении в санкциях в москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают их к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии. Стоит быть решительными и сильными всем в мире - Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира. Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность", - подчеркнул Зеленский.

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Юлия Шрамко

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