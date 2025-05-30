"Варто бути рішучими і не торгуватися з агресором": Зеленський надіслав меседж партнерам після нічної атаки рф
Київ • УНН
Президент України відреагував на нічну атаку рф, наголосивши, що росія не відмовиться від своєї стратегії руйнування без достатнього тиску. Зеленський закликав США, Європу та всіх, хто прагне миру, бути рішучими та не торгуватися з агресором.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, вказавши, що росія не відмовиться від такої стратегії без достатнього тиску на неї, і варто бути рішучими й сильними - США, Європі та кожному, хто хоче миру - і не торгуватися з агресором, пише УНН.
Деталі
"Російські "шахеди" проти звичайних тролейбусів. Це був удар по Харкову – щонайменше 8 "шахедів" розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд. Типовий російський удар по звичайному життю людей", - написав Президент у соцмережах.
Він вказав, що загалом за ніч росіяни застосували 90 ударних безпілотників і 2 балістичні ракети. "Щодоби такі удари. Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі та не мають воєнного сенсу", - наголосив Зеленський.
"Російська стратегія – просто в тому, щоб руйнувати життя. росія не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї. Навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів та ігнорування дипломатії. Варто бути рішучими й сильними всім у світі - Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку", - підкреслив Зеленський.
росія атакувала Одещину дронами, є руйнування відділення "Нової пошти": показали наслідки30.05.25, 08:58 • 1522 перегляди