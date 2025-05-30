"Варто бути рішучими і не торгуватися з агресором": Зеленський надіслав меседж партнерам після нічної атаки рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, вказавши, що росія не відмовиться від такої стратегії без достатнього тиску на неї, і варто бути рішучими й сильними - США, Європі та кожному, хто хоче миру - і не торгуватися з агресором, пише УНН.

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"Російські "шахеди" проти звичайних тролейбусів. Це був удар по Харкову – щонайменше 8 "шахедів" розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд. Типовий російський удар по звичайному життю людей", - написав Президент у соцмережах.

Він вказав, що загалом за ніч росіяни застосували 90 ударних безпілотників і 2 балістичні ракети. "Щодоби такі удари. Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі та не мають воєнного сенсу", - наголосив Зеленський.

"Російська стратегія – просто в тому, щоб руйнувати життя. росія не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї. Навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів та ігнорування дипломатії. Варто бути рішучими й сильними всім у світі - Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку", - підкреслив Зеленський.

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