Стенографисты Белого дома не успевают: Трамп слишком много говорит

Стенографисты Белого дома столкнулись с тем, что президент США Дональд Трамп настолько много говорит, что они едва успевают расшифровывать его публичные выступления. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

У стенографистов Белого дома проблема: Дональд Трамп говорит так много, что они с трудом успевают за всеми словами.

Например, в день инаугурации слов, произнесенных Трампом было более 22 000, а затем еще 17 000, когда президент США посетил места катастроф в Северной Каролине и Калифорнии.

По информации из источников, сейчас продолжаются обсуждения по найму дополнительного персонала, чтобы справиться с увеличением рабочей нагрузки.

Поток слов является одним из самых заметных переходов от Байдена к Трампу, который жаждет внимания и понимает лучше, чем большинство политиков, что внимание - это форма власти.

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Как отмечает AP, он говорит почти безостановочно с начала своего второго срока, заглушая несогласные голоса и заставляя своих оппонентов бороться за то, чтобы их услышали.

Байден провел 2 часа 36 минут в разговорах на камеру и использовал 24 259 слов в течение первой недели пребывания в должности четыре года назад.

Сравнительная статистика Трампа: на прошлой неделе говорил на камеру почти 7 часов 44 минуты и выдал 81 235 слов. Это дольше, чем смотреть друг за другом оригинальную трилогию «Звездных войн», и больше слов, чем «Макбет», «Гамлет» и «Ричард III» вместе взятые.

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