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Стенографісти Білого дому не встигають: Трамп забагато говорить

Стенографісти Білого дому не встигають: Трамп забагато говорить

Київ • УНН

 • 24374 перегляди

Стенографісти Білого дому не справляються з обсягом публічних виступів Трампа, який за тиждень промовив понад 81 тисячу слів. Це втричі більше, ніж говорив Байден на початку свого терміну.

Стенографісти Білого дому зіштовхнулися з тим, що президент США Дональд Трамп настільки багато говорить, що вони ледве встигають розшифровувати його публічні виступи. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі 

У стенографістів Білого дому проблема: Дональд Трамп говорить так багато, що вони насилу встигають за всіма словами.

Наприклад, в день інавгурації слів, вимовлених Трампом було понад 22 000, а потім ще 17 000, коли президент США відвідав місця катастроф у Північній Кароліні та Каліфорнії. 

За інформацією з джерел, наразі тривають обговорення щодо наймання додаткового персоналу, щоб впоратися зі збільшенням робочого навантаження.

Потік слів є одним із найпомітніших переходів від Байдена до Трампа, який прагне уваги і розуміє краще, ніж більшість політиків, що увага - це форма влади. 

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Як зазначає AP, він говорить майже безупинно від початку свого другого терміну, заглушаючи незгодні голоси і змушуючи своїх опонентів боротися за те, щоб їх почули.

Байден провів 2 години 36 хвилин у розмовах на камеру та використав 24 259 слів протягом першого тижня перебування на посаді чотири роки тому.

Порівняна статистика Трампа: минулого тижня говорив на камеру майже 7 годин 44 хвилини та видав 81 235 слів. Це довше, ніж дивитися один за одним оригінальну трилогію "Зоряних воєн", і більше слів, ніж "Макбет", "Гамлет" і "Річард III" разом узяті.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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