США принимают новые решительные меры по прекращению уклонения россии от санкций

США ввели санкции в отношении десятков китайских, гонконгских и индийских компаний, которые поддерживают российскую «военную машину». Прецендент захватывает наибольшее количество компаний из ряда стран, - все они попали в один пакет.

Передает УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

Соединенные Штаты наложили санкции на почти 400 компаний и лиц из РФ, Индии, Китая и других стран, обвинив их в предоставлении продуктов и услуг, которые способствуют военным усилиям России.

Шаг, предпринятый Министерством финансов и Госдепартаментом, направлен на то, чтобы наказать «третьи страны», обвиняемые в оказании материальной помощи кремлю или помощи россии в уклонении от тысяч санкций, введенных против рф после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Заместитель министра финансов США Уолли Адеем заявил, что США и их союзники «непоколебимы в своей решимости уменьшить и ухудшить способность России оснащать свою военную машину и остановить тех, кто стремится поддержать их усилия, обходя или уклоняясь от наших экспортных санкций и контроля».

Решение о новых санкциях, которые были обнародованы в среду являются последними в серии масштабных ограничений, которые были введены против российских компаний и их поставщиков из других стран после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Накануне стало известно, что Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против 275 человек и компаний из 14 государств, которые, в частности, передают передовые технологии армии РФ. Среди лиц, попавших под санкционированные решения: заместители минобороны рф Анна Цивилева, Павел Фрадков, Александр Фомин, Виктор Горемыкин и Андрей Булыга; представители АО «Трансмашхолдинг», Росатом АО «Росатом инфраструктурные решения», НПП «Звезда», АО «Ангстрем» и другие.

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