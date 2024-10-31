FT: санкции Китая ударили по американскому производителю дронов, которые поставляют Украине

ukenru
Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 105075 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
13:35 • 130694 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
13:23 • 116830 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 117232 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 129538 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 106832 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
29 октября 2024, 12:32 • 125595 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 180893 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 130037 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
29 октября 2024, 10:03 • 160359 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский показал видео последствий атаки рф на Харьков

Зеленский показал видео последствий атаки рф на Харьков

22:16 • 63392 просмотра
Конгрессмены призвали Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

Конгрессмены призвали Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

23:15 • 65195 просмотра
россияне на оккупированных территориях изымают у населения телевизионное оборудование - Сопротивление

россияне на оккупированных территориях изымают у населения телевизионное оборудование - Сопротивление

00:34 • 61391 просмотра
На Закарпатье заработают новые пункты пропуска для грузового и пассажирского транспорта

На Закарпатье заработают новые пункты пропуска для грузового и пассажирского транспорта

02:47 • 64913 просмотра
В Минкульте прокомментировали рекомендации Еврокомиссии по «Единым новостям»

В Минкульте прокомментировали рекомендации Еврокомиссии по «Единым новостям»

04:15 • 33552 просмотра
публикации
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 110283 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

13:35 • 130682 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 118636 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

10:08 • 129530 просмотра
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

29 октября 2024, 11:46 • 180887 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

16:02 • 76264 просмотра
Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

13:47 • 100109 просмотра
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 104724 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 108318 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

30 октября 2024, 06:52 • 115762 просмотра
Актуальное
FT: санкции Китая ударили по американскому производителю дронов, которые поставляют Украине

FT: санкции Китая ударили по американскому производителю дронов, которые поставляют Украине

Киев  •  УНН

07:30 • 4087 просмотра

Read in English

Китай ввел санкции против Skydio, запретив поставки критических компонентов и аккумуляторов. Компания ищет новых поставщиков и обратилась за помощью к администрации Байдена.

Skydio, крупнейший производитель дронов в США и поставщик Украины, столкнулся с тем, что Пекин ввел санкции против компании, включая запрет китайским группам поставлять ей критически важные компоненты, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

«Skydio спешит найти альтернативных поставщиков после действий Пекина, который также блокирует поставки аккумуляторов от ее единственного поставщика», сообщили люди, знакомые с ситуацией.

Производитель дронов, как пишет издание, обратился за помощью к администрации президента США Джо Байдена. Генеральный директор Адам Брай, как отмечается, на прошлой неделе встретился с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Белом доме.

«Американские чиновники обеспокоены тем, что Китай нарушает цепочки поставок США и поставки Украине дронов, которые используются для сбора разведданных», - говорится в публикации.

«Это проясняющий момент для индустрии дронов, - написал Брай в записке для клиентов, полученной Financial Times. - Если когда-то и были какие-то сомнения, то эти действия ясно показывают, что китайское правительство будет использовать цепочки поставок как оружие для продвижения своих интересов в ущерб нашим».

«Это попытка устранить ведущую американскую компанию по производству беспилотников и усилить зависимость мира от китайских поставщиков беспилотников», - добавил он.

Санкции Китая, введенные 11 октября, ударили по нескольким американским группам, включая частную Skydio, в ответ на одобрение Вашингтоном продажи ударных беспилотников Тайваню. Skydio недавно выиграла контракт с пожарным агентством Тайваня.

Пекин ввел санкции перед тем, как Skydio удалось найти альтернативных поставщиков.

США передали Украине технический арсенал для документирования преступлений рф17 февраля 2024, 00:01 • 116761 просмотр

Один человек, знакомый с ситуацией, сказал, что китайские власти посетили поставщиков Skydio, включая Dongguan Poweramp - дочернюю компанию японской TDK, которая производит батареи для беспилотников, - и приказали им разорвать связи.

Skydio в среду сообщила своим клиентам, что ограничивает количество батарей, поставляемых с дронами, из-за действий Китая и что не ждет новых поставщиков до весны.

Skydio ведет переговоры с компаниями в Азии, в частности на Тайване. Один человек, знакомый с ситуацией, сказал, что американские чиновники связались с азиатскими союзниками, чтобы обсудить способы помощи компании. Skydio также связалась с вице-президентом Тайваня Сяо Би-химом по этому вопросу.

Действия Китая были объявлены на фоне того, как Конгресс США рассматривает законопроект, который запретит американцам управлять дронами, произведенными DJI, компанией из Шэньчжэня, которая доминирует в мировой индустрии коммерческих дронов.

«Мы подозреваем, что Skydio стала целью Пекина, поскольку, вероятно, рассматривается как конкурент DJI, - сказал один из официальных лиц США. - Если есть что-то хорошее, мы можем использовать этот эпизод для ускорения нашей работы по диверсификации цепочек поставок дронов от... Китая».

В последние годы Пекин ввел санкции против нескольких американских оборонных компаний, включая Lockheed Martin, Raytheon, Boeing и Anduril Industries, через которые некоторые ударные беспилотники отправляются на Тайвань.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
boingБоинг
taivanТайвань
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина