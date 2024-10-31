FT: санкции Китая ударили по американскому производителю дронов, которые поставляют Украине

Skydio, крупнейший производитель дронов в США и поставщик Украины, столкнулся с тем, что Пекин ввел санкции против компании, включая запрет китайским группам поставлять ей критически важные компоненты, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

«Skydio спешит найти альтернативных поставщиков после действий Пекина, который также блокирует поставки аккумуляторов от ее единственного поставщика», сообщили люди, знакомые с ситуацией.

Производитель дронов, как пишет издание, обратился за помощью к администрации президента США Джо Байдена. Генеральный директор Адам Брай, как отмечается, на прошлой неделе встретился с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Белом доме.

«Американские чиновники обеспокоены тем, что Китай нарушает цепочки поставок США и поставки Украине дронов, которые используются для сбора разведданных», - говорится в публикации.

«Это проясняющий момент для индустрии дронов, - написал Брай в записке для клиентов, полученной Financial Times. - Если когда-то и были какие-то сомнения, то эти действия ясно показывают, что китайское правительство будет использовать цепочки поставок как оружие для продвижения своих интересов в ущерб нашим».

«Это попытка устранить ведущую американскую компанию по производству беспилотников и усилить зависимость мира от китайских поставщиков беспилотников», - добавил он.

Санкции Китая, введенные 11 октября, ударили по нескольким американским группам, включая частную Skydio, в ответ на одобрение Вашингтоном продажи ударных беспилотников Тайваню. Skydio недавно выиграла контракт с пожарным агентством Тайваня.

Пекин ввел санкции перед тем, как Skydio удалось найти альтернативных поставщиков.

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Один человек, знакомый с ситуацией, сказал, что китайские власти посетили поставщиков Skydio, включая Dongguan Poweramp - дочернюю компанию японской TDK, которая производит батареи для беспилотников, - и приказали им разорвать связи.

Skydio в среду сообщила своим клиентам, что ограничивает количество батарей, поставляемых с дронами, из-за действий Китая и что не ждет новых поставщиков до весны.

Skydio ведет переговоры с компаниями в Азии, в частности на Тайване. Один человек, знакомый с ситуацией, сказал, что американские чиновники связались с азиатскими союзниками, чтобы обсудить способы помощи компании. Skydio также связалась с вице-президентом Тайваня Сяо Би-химом по этому вопросу.

Действия Китая были объявлены на фоне того, как Конгресс США рассматривает законопроект, который запретит американцам управлять дронами, произведенными DJI, компанией из Шэньчжэня, которая доминирует в мировой индустрии коммерческих дронов.

«Мы подозреваем, что Skydio стала целью Пекина, поскольку, вероятно, рассматривается как конкурент DJI, - сказал один из официальных лиц США. - Если есть что-то хорошее, мы можем использовать этот эпизод для ускорения нашей работы по диверсификации цепочек поставок дронов от... Китая».

В последние годы Пекин ввел санкции против нескольких американских оборонных компаний, включая Lockheed Martin, Raytheon, Boeing и Anduril Industries, через которые некоторые ударные беспилотники отправляются на Тайвань.