США передали Украине технический арсенал для документирования преступлений рф
Киев • УНН
США предоставили Национальной полиции Украины 66 автомобилей, 250 беспилотников, 9 систем лазерного 3D-сканирования и лабораторию ДНК для документирования преступлений рф.
США предоставили Национальной полиции 66 автомобилей, 250 дронов, 9 систем 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и ДНК-лабораторию.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.
Детали
16 февраля в Ситуационном центре МВД Украины состоялась церемония передачи оборудования помощи США для следственных подразделений.
Среди переданного оборудования - 66 автомобилей, 250 дронов, 9 систем 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и ДНК-лабораторию.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выразил благодарность властям США и лично Чрезвычайному и Полномочному Послу Бриджит Бринк за большую поддержку, оказанную Украине в течение длительного периода полномасштабной войны. Он отметил, что за последние два года отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал системе МВД помощь на сумму более 287 миллионов долларов.
Наши американские партнеры, наши друзья, дают нам возможность уже два года защищать наше государство, верить в свои силы, получать соответствующую технику, вооружение и вообще любую необходимую нам помощь. США в очередной раз предоставляют нам большой пакет помощи, который поступит силам Национальной полиции Украины и подразделениям Государственной пограничной службы. Вы делаете огромный вклад в развитие и функционирование наших подразделений
Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк выразила важность передачи технической помощи как свидетельство устойчивой поддержки Украины в пути к наказанию рф за военные преступления.
Мы предоставляем эту помощь, чтобы ваши подразделения как можно безопаснее могли собирать доказательства и доказывать миру те ужасные преступления, которые совершает армия рф на территории Украины. Моя страна высоко ценит ваши ценности и от имени Президента США я подтверждаю нашу всеобъемлющую поддержку
Добавим
С начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, следственным подразделениям Национальной полиции Америка оказала помощь в размере 17 миллионов долларов.
Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон16 февраля 2024, 02:49 • 44867 просмотров
США передали Украине технический арсенал для документирования преступлений рф
США предоставили Национальной полиции Украины 66 автомобилей, 250 беспилотников, 9 систем лазерного 3D-сканирования и лабораторию ДНК для документирования преступлений рф.
Новый указ освобождает Херсон от уплаты коммунальных услуг за период российской оккупации
Указ запрещает начислять плату и взимать долги за жилищно-коммунальные услуги с херсонцев за период, когда город был оккупирован российскими войсками со 2 марта по 11 ноября 2022 года.
российская подводная лодка с крылатыми ракетами "Калибр" заступила на боевое дежурство в Черном море
россияне поставили на боевое дежурство в Черном море подводную лодку, вооруженную четырьмя крылатыми ракетами "Калибр", сообщают Силы обороны юга Украины.
На востоке Украины зафиксирована активность вражеской авиации
На востоке страны были замечены вражеские тактические самолеты, которые создают угрозу прифронтовым регионам.
Оккупанты захватили больницу и парк в Авдеевке
россияне захватили железнодорожную больницу и городской парк Авдеевки, продолжая наступление на нескольких фронтах вокруг города.
россияне устраивают эксперименты на детях, создавая "инновационно-образовательную территорию" - Федоров
рф создает военные лагеря в оккупированной Запорожской области, чтобы с помощью экспериментальных образовательных программ превратить детей в инструмент военного потенциала.
Соглашение по безопасности с Францией: в ОП обнародовали текст
Украина и Франция подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сроком на 10 лет. Этим документом Франция пообещала предоставлять Украине всестороннюю помощь для защиты и восстановления ее территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также экономического восстановления и реконструкции;
Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией
Министерство реинтеграции, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы об обеспечении жильем около 6 000 человек, пострадавших от войны, путем строительства 2 000 квартир за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией.
Сумщина: в приграничной зоне прогремело более 200 взрывов, есть жертвы и разрушения
В пятницу в девяти громадаї Сумской области прозвучало более 200 взрывов, вызванных обстрелами со стороны российских войск.
Южная Корея и США начали совместные военные учения
Южная Корея и США начали совместные военные учения с участием 400 морских пехотинцев с целью усиления региональных оборонительных возможностей против потенциальных угроз со стороны Северной Кореи.