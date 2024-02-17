США передали Украине технический арсенал для документирования преступлений рф

США предоставили Национальной полиции 66 автомобилей, 250 дронов, 9 систем 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и ДНК-лабораторию.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.

Детали

16 февраля в Ситуационном центре МВД Украины состоялась церемония передачи оборудования помощи США для следственных подразделений.

Среди переданного оборудования - 66 автомобилей, 250 дронов, 9 систем 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и ДНК-лабораторию.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выразил благодарность властям США и лично Чрезвычайному и Полномочному Послу Бриджит Бринк за большую поддержку, оказанную Украине в течение длительного периода полномасштабной войны. Он отметил, что за последние два года отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал системе МВД помощь на сумму более 287 миллионов долларов.

Наши американские партнеры, наши друзья, дают нам возможность уже два года защищать наше государство, верить в свои силы, получать соответствующую технику, вооружение и вообще любую необходимую нам помощь. США в очередной раз предоставляют нам большой пакет помощи, который поступит силам Национальной полиции Украины и подразделениям Государственной пограничной службы. Вы делаете огромный вклад в развитие и функционирование наших подразделений - заявил Игорь Клименко.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк выразила важность передачи технической помощи как свидетельство устойчивой поддержки Украины в пути к наказанию рф за военные преступления.

Мы предоставляем эту помощь, чтобы ваши подразделения как можно безопаснее могли собирать доказательства и доказывать миру те ужасные преступления, которые совершает армия рф на территории Украины. Моя страна высоко ценит ваши ценности и от имени Президента США я подтверждаю нашу всеобъемлющую поддержку - отметила Бриджит Бринк.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, следственным подразделениям Национальной полиции Америка оказала помощь в размере 17 миллионов долларов.

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