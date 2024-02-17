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Актуальне
США передали Україні технічний арсенал для документування злочинів рф

США передали Україні технічний арсенал для документування злочинів рф

Київ • УНН

 • 116856 перегляди

США надали Національній поліції України 66 автомобілів, 250 безпілотників, 9 систем лазерного 3D-сканування та лабораторію ДНК для документування злочинів рф.

США надали Національній поліції 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та ДНК-лабораторію.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН.

Деталі

16 лютого у Ситуаційному центрі МВС України відбулася церемонія передачі обладнання допомоги США для слідчих підрозділів.

Серед переданого обладнання - 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та ДНК-лабораторію.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко висловив вдячність владі США та особисто Надзвичайному та Повноважному Послу Бріджит Брінк за велику підтримку, надану Україні протягом тривалого періоду повномасштабної війни. Він наголосив, що за останні два роки відділ з правоохоронних питань Посольства США передав системі МВС допомогу на суму понад 287 мільйонів доларів.

Наші американські партнери, наші друзі, дають нам можливість вже два роки боронити нашу державу, вірити у свої сили, отримувати відповідну техніку, озброєння і взагалі будь-яку необхідну нам допомогу. США вчергове надають нам великий пакет допомоги, який надійде силам Національної поліції України та підрозділам Державної прикордонної служби. Ви робите величезний вклад у розбудову та функціонування наших підрозділів 

– заявив Ігор Клименко.

Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила важливість передачі технічної допомоги як свідчення стійкої підтримки України в дорозі до покарання рф за воєнні злочини.

Ми надаємо цю допомогу, аби ваші підрозділи якомога безпечніше мали змогу збирати докази та доводити світові ті жахливі злочини, котрі скоює армія рф на території України. Моя країна високо цінує ваші цінності і від імені Президента США я підтверджую нашу всеосяжну підтримку 

– зазначила Бріджит Брінк.

Додамо

З початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, слідчим підрозділам Національної поліції Америка надала допомогу в розмірі 17 мільйонів доларів.

Підтримка України зброєю з боку США триватиме – Пентагон16.02.24, 04:49 • 47186 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
ihor-klymenkoІгор Клименко
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