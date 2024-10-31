В Германии россиянин немецкого происхождения обвинен в членстве в «днр»

Федеральная прокуратура выдвигает обвинения 40-летнему Дитеру С: мужчина воевал за "донецкую народную республику", а также фигурирует в расследовании относительно планов диверсии.

Пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

По делу немецко-российского Дитера С., которого арестовали в апреле 2024 года, Федеральная прокуратура Германии предъявила первое обвинительное заключение. 40-летнего мужчину обвиняют в "членстве в иностранной террористической организации" и в "подготовке серьезного акта насилия, ставящего под угрозу государство".

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Согласно обвинительному заключению, Дитер С. был членом вооруженного подразделения "донецкой народной республики" (днр) на востоке территории Украины с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года. Фигурант имел огнестрельное оружие. Дитер С. участвовал в боях вокруг Донецкого аэропорта на стороне "днр" зимой 2014/2015 годов и воевал в украинском городе Марьинка в июне 2015 года.

В другом деле Федеральная прокуратура ведет расследование по подозрению в шпионаже Дитера С. и его предполагаемого сообщника, россиянина немецкого происхождения Александра Дж. Она обвиняет мужчин в том, что они были агентами спецслужб в особо серьезном деле.

С октября 2023 года он обменивался с ним идеями о возможных диверсионных акциях в Германии, которые были призваны "подорвать" военную поддержку Украины со стороны федерального правительства.

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