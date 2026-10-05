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США получат партию белорусских удобрений после ослабления санкций против минска - FT

Киев • УНН

 • 2154 просмотра

В октябре в Новый Орлеан доставят 30 тысяч тонн белорусского калия. Поставка осуществляется на фоне ослабления санкций Вашингтона.

США получат партию белорусских удобрений после ослабления санкций против минска - FT

В порт Нового Орлеана в США в октябре должна прибыть первая за четыре года партия белорусских калийных удобрений для Соединённых Штатов на фоне постепенного ослабления санкций Вашингтона против белорусской калийной отрасли. Об этом сообщает издание Financial Times, передаёт УНН.

Детали

"По данным ценового агентства Argus, 15 сентября "Белорусская калийная компания" загрузила 30 000 тонн гранулированного хлористого калия (MOP) на судно, принадлежащее компании с Маршалловых Островов, в российском порту Бронка (Санкт-Петербург). Согласно данным отслеживания судов на товарной платформе Kpler, разгрузка должна состояться в порту Нового Орлеана (штат Луизиана) 14 октября", – пишет издание.

По информации издания, это будет первая партия, отправленная в США после ослабления санкций против белорусской калийной отрасли в рамках более широкого соглашения об освобождении политических заключённых. США ввели санкции в 2021 году после того, как белорусский правитель александр лукашенко жестоко подавил продемократические протесты годом ранее.

В то же время, по имеющимся данным, в период с 2017 по 2021 год беларусь ежегодно экспортировала в США в среднем 635 тысяч тонн калийных удобрений, которые широко используются для обогащения почвы калием и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

"Доступность удобрений на мировом рынке существенно снизилась из-за конфликта на Ближнем Востоке, который фактически заблокировал Ормузский пролив. Хотя всё больше нефтяных танкеров курсируют этим путём, соблазнённые рекордными фрахтовыми ставками, доходность перевозки других товаров недостаточна, чтобы компенсировать потенциальный риск атаки со стороны Ирана", – пишет издание.

Как указывается, в сентябре президент Дональд Трамп заявил, что США работают над "масштабным соглашением" о закупке удобрений у беларуси. Почти 80% импорта калийных удобрений в США приходится на Канаду. Он утверждал, что такой импорт будет стоить "значительно дешевле", чем закупки у Канады, которая находится в состоянии торгового конфликта с Вашингтоном.

В то же время аналитики считают, что беларусь всё же вряд ли сможет в ближайшее время существенно увеличить поставки в США или конкурировать с канадскими ценами.

"Главная причина этого масштабного соглашения Трампа о калийных удобрениях – успокоить свой электорат накануне промежуточных выборов, а также успокоить белорусскую сторону", – считает Балаж Ярабик, партнёр аналитической компании R Politik.

"Партия белорусских калийных удобрений составляет лишь незначительную долю от 5,6 млн тонн этой продукции, импортированной США в прошлом году. Однако это свидетельствует об осторожном потеплении в отношениях между США и беларусью – страной, оказавшейся в международной изоляции из-за жестокого подавления инакомыслия и содействия полномасштабному вторжению россии в Украину в 2022 году", – пишет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон работает над масштабным соглашением о закупке калийных удобрений у беларуси. Конкретные параметры будущего соглашения пока не объявлялись.

Алла Киосак

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