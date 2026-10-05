США отримають партію білоруських добрив після послаблення санкцій проти мінська - FT

До порту Нового Орлеана у США в жовтні має прибути перша за чотири роки партія білоруських калійних добрив для Сполучених Штатів на тлі поступового послаблення санкцій Вашингтона проти білоруської калійної галузі. Про це повідомляє видання Financial Times, передає УНН.

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"За даними цінового агентства Argus, 15 вересня "Білоруська калійна компанія" завантажила 30 000 тонн гранульованого хлористого калію (MOP) на судно, що належить компанії з Маршаллових Островів, у російському порту Бронка (Санкт-Петербург). Згідно з даними відстеження суден на товарній платформі Kpler, розвантаження має відбутися в порту Нового Орлеана (штат Луїзіана) 14 жовтня", – пише видання.

За інформацією видання, це буде перша партія, відправлена до США після послаблення санкцій проти білоруської калійної галузі в межах ширшої угоди щодо звільнення політичних в'язнів. США запровадили санкції у 2021 році після того, як білоруський правитель олександр лукашенко жорстоко придушив продемократичні протести роком раніше.

Водночас, за наявними даними, у період з 2017 до 2021 року, білорусь щороку експортувала до США в середньому 635 тисяч тонн калійних добрив, які широко використовуються для збагачення ґрунту калієм та підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

"Доступність добрив на світовому ринку суттєво знизилася через конфлікт на Близькому Сході, який фактично заблокував Ормузьку протоку. Хоча дедалі більше нафтових танкерів курсують цим шляхом, спокушені рекордними фрахтовими ставками, прибутковість перевезень інших товарів є недостатньою, щоб компенсувати потенційний ризик атаки з боку Ірану", – пише видання.

Як вказано, у вересні президент Дональд Трамп заявив, що США працюють над "масштабною угодою" щодо закупівлі добрив у білорусі. Майже 80% імпорту калійних добрив до США припадає на Канаду. Він стверджував, що такий імпорт коштуватиме "значно дешевше", ніж закупівлі в Канади, яка перебуває у стані торговельного конфлікту з Вашингтоном.

Водночас, аналітики вважають, що білорусь, все ж, навряд чи зможе найближчим часом суттєво збільшити постачання до США або конкурувати з канадськими цінами.

"Головна причина цієї масштабної угоди Трампа щодо калійних добрив - заспокоїти свій електорат напередодні проміжних виборів, а також заспокоїти білоруську сторону", - вважає Балаж Ярабік, партнер аналітичної компанії R Politik.

"Партія білоруських калійних добрив становить лише незначну частку від 5,6 млн тонн цієї продукції, імпортованої США минулого року. Проте це свідчить про обережне потепління у відносинах між США та білоруссю - країною, що опинилася в міжнародній ізоляції через жорстоке придушення інакомислення та сприяння повномасштабному вторгненню росії в Україну у 2022 році", - пише видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон працює над масштабною угодою щодо закупівлі калійних добрив у білорусі. Конкретні параметри майбутньої угоди поки не оголошували.