Спецоперация "Паутина": министр обороны США получал регулярные обновления - CNN
Киев • УНН
Министр обороны США Пит Гегсет получал обновления о спецоперации СБУ "Паутина". Глава Пентагона еще общался со своими украинскими коллегами после проведения спецоперации.
Министр обороны США Пит Гегсет получал регулярные обновления о ходе спецоперации "Паутина" по поражению самолетов воздушно-космических сил рф, которую СБУ осуществило 1 июня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона, информирует УНН.
Детали
Издание указывает, что во время реализации спецоперации Гегсет находился с визитом на объединенной военной базе США "Эндрюс".
Министр обороны США Пит Гегсет получал регулярные обновления во время поездки на объединенную базу "Эндрюс" в воскресенье, но еще не общался со своими украинскими коллегами
В Пентагоне также отметили, что атака Украины продемонстрировала "уровень утонченности, которого они раньше не видели".
Напомним
Ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена 1 июня в результате спецоперации СБУ "Паутина" - 7 млрд долларов США. По данным СБУ, поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.
По данным СМИ, Киев сообщил Вашингтону о деталях операции "Паутина" перед началом. В то же время, в Белом доме опровергли информацию об осведомленности о спецоперации.
Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов02.06.25, 10:10 • 66526 просмотров