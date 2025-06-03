Спецоперация "Паутина": министр обороны США получал регулярные обновления - CNN

Министр обороны США Пит Гегсет получал регулярные обновления о ходе спецоперации "Паутина" по поражению самолетов воздушно-космических сил рф, которую СБУ осуществило 1 июня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона, информирует УНН.

Издание указывает, что во время реализации спецоперации Гегсет находился с визитом на объединенной военной базе США "Эндрюс".

Министр обороны США Пит Гегсет получал регулярные обновления во время поездки на объединенную базу "Эндрюс" в воскресенье, но еще не общался со своими украинскими коллегами