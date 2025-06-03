Спецоперація "Павутина": міністр оборони США отримував регулярні оновлення - CNN
Київ • УНН
Міністр оборони США Піт Гегсет отримував оновлення про спецоперацію СБУ "Павутина". Глава Пентагону ще спілкувався зі своїми українськими колегами після проведення спецоперації.
Міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо перебігу спецоперації "Павутина" з ураження літаків повітряно-космічних сил рф, яку СБУ здійснило 1 червня. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного високопоставленого представника Пентагону, інформує УНН.
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Видання вказує, що під час реалізації спецоперації Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США "Ендрюс".
Міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення під час поїздки на об’єднану базу "Ендрюс" у неділю, але ще не спілкувався зі своїми українськими колегами
У Пентагоні також зазначили, що атака України продемонструвала "рівень витонченості, якого вони раніше не бачили".
Нагадаємо
Орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена 1 червня в результаті спецоперації СБУ "Павутина" - 7 млрд доларів США. За даним СБУ, вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.
За даними ЗМІ, Київ повідомив Вашингтон про деталі операції "Павутина" перед початком. Водночас, у Білому домі спростували інформацію про обізнаність щодо спецоперації.
Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків02.06.25, 10:10 • 66532 перегляди