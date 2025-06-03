Спецоперація "Павутина": міністр оборони США отримував регулярні оновлення - CNN

Міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо перебігу спецоперації "Павутина" з ураження літаків повітряно-космічних сил рф, яку СБУ здійснило 1 червня. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного високопоставленого представника Пентагону, інформує УНН.

Видання вказує, що під час реалізації спецоперації Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США "Ендрюс".

Міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення під час поїздки на об’єднану базу "Ендрюс" у неділю, але ще не спілкувався зі своїми українськими колегами