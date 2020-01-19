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SpaceX испытала систему спасения экипажа нового корабля Crew Dragon

Киев • УНН

 • 18227 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Американская компания SpaceX осуществила тестовый запуск ракеты-носителя Falcon 9, для проверки надежности работы системы спасения Crew Dragon. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter SpaceX.

SpaceX испытала систему спасения экипажа нового корабля Crew Dragon

"Смотрите в прямом эфире, как SpaceX тестирует возможности системы спасения Crew Dragon во время полета", - говорится в сообщении.

Отметим, что компания SpaceX осуществила испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 для проверки надежности работы системы спасения космического корабля Crew Dragon. Испытания начались пуском с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) и продолжались не более 10 минут.

Как пишет ТАСС, система спасения сработала через 1 минуту 24 секунды после старта. Примерно на высоте 20 км капсула корабля была отстрелена в сторону от носителя. В этот момент в капсуле, где вместо пилотов находилось два манекена с датчиками, должна была возникнуть четырехкратная перегрузка. Затем на корабле сработала система раскрытия четырех парашютов, после чего Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане примерно в 35 км от побережья Флориды.

SpaceX не планировала сохранять ракету, которая разрушилась. Поисково-спасательным группам поставлена задача собрать как можно больше обломков носителя.

Crew Dragon - это модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на Международную космическую станцию. После того, как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сертифицирует корабль для пилотируемых полетов, астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Херли осуществят на Crew Dragon первый пилотируемый полет на МКС и пробудут на станции две недели.

В автоматическом режиме этот корабль был отправлен на станцию 2 марта прошлого года и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

Напомним, в субботу пуск ракеты отложили в связи с погодными условиями.

Dragon has separated from Falcon 9 and its SuperDraco engines have completed their burn pic.twitter.com/tDhogz1qQ9

- SpaceX (@SpaceX) 19 января 2020

Dragon's trunk has deployed pic.twitter.com/bxRPYGpJTx

- SpaceX (@SpaceX) 19 января 2020

Dragon's drogue chutes deployed nominally pic.twitter.com/vdzIjDmTO7

- SpaceX (@SpaceX) 19 января 2020

Splashdown of Crew Dragon in the Atlantic Ocean! pic.twitter.com/V1C2Xfd9Mk

- SpaceX (@SpaceX) 19 января 2020

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