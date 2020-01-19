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SpaceX випробувала систему порятунку екіпажу нового корабля Crew Dragon

Київ • УНН

 • 18227 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Американська компанія SpaceX здійснила тестовий запуск ракети-носія Falcon 9, для перевірки надійності роботи системи порятунку Crew Dragon. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter SpaceX.

SpaceX випробувала систему порятунку екіпажу нового корабля Crew Dragon

“Дивіться наживо, як SpaceX тестує можливості системи порятунку Crew Dragon під час польоту”, — йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що компанія SpaceX здійснила випробувальний запуск ракети-носія Falcon 9 для перевірки надійності роботи системи порятунку космічного корабля Crew Dragon. Випробування почалися пуском з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) і тривали трохи більше 10 хвилин.

Як пише ТАСС, система порятунку спрацювала через 1 хвилину 24 секунди після старту. Приблизно на висоті 20 км капсула корабля була відстрілена в бік від носія. У цей момент в капсулі, де замість пілотів перебувало два манекени з датчиками, мало виникнути чотириразове перевантаження. Потім на кораблі спрацювала система розкриття чотирьох парашутів, після чого Crew Dragon приводнився в Атлантичному океані приблизно за 35 км від узбережжя Флориди.

SpaceX не планувала зберігати ракету, яка зруйнувалася. Пошуково-рятувальним групам поставлено завдання зібрати якомога більше уламків носія.

Crew Dragon - це модифікація вантажного корабля Dragon, який вже доставляє вантажі на Міжнародну космічну станцію. Після того, як Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США сертифікує корабель для пілотованих польотів, астронавти NASA Роберт Бенкен і Даглас Херлі здійснять на Crew Dragon перший пілотований політ на МКС і пробудуть на станції два тижні.

В автоматичному режимі цей корабель був відправлений до станції 2 березня минулого року і пристикувався до неї на наступний день.

NASA припинило пілотовані польоти в 2011 році після завершення програми використання кораблів Space Shuttle. З тих пір астронавти доставляються на МКС російськими "Союзами".

Нагадаємо, в суботу пуск ракети відклали у зв’язку з погодними умовами.

Dragon has separated from Falcon 9 and its SuperDraco engines have completed their burn pic.twitter.com/tDhogz1qQ9

— SpaceX (@SpaceX) 19 січня 2020 р.

Dragon’s trunk has deployed pic.twitter.com/bxRPYGpJTx

— SpaceX (@SpaceX) 19 січня 2020 р.

Dragon's drogue chutes deployed nominally pic.twitter.com/vdzIjDmTO7

— SpaceX (@SpaceX) 19 січня 2020 р.

Splashdown of Crew Dragon in the Atlantic Ocean! pic.twitter.com/V1C2Xfd9Mk

— SpaceX (@SpaceX) 19 січня 2020 р.

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