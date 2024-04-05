Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсекс-людей

Совет ООН по правам человека 4 апреля проголосовал за принятие резолюции, направленной на защиту прав интерсексуальных людей. Это первая подобная инициатива, и дипломаты и правозащитники назвали ее знаковым моментом для прав человека. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что резолюцию инициировали Финляндия, Южная Африка, Чили и Австралия. Ее поддержали 24 страны, еще 23 воздержались. Ни одна из стран не проголосовала против.

Резолюция призывает государства "бороться с дискриминацией, насилием и вредными практиками в отношении людей с врожденными вариациями половых признаков", а также помочь интерсекс-людям "реализовать право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья".

Также в документе говорится, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека должно опубликовать доклад, "который подробно рассматривает дискриминационные законы и политику, акты насилия и вредные практики" в отношении интерсекс-людей во всех регионах мира".

Принятие первой в истории резолюции о правах интерсексуальных людей на #HRC55 знаменует собой знаковый прогресс в сфере прав человека, - написала посолка США Мишель Тейлор в Х, имея в виду 55 сессию Совета по правам человека.

В ООН отмечают, что 1,7% младенцев рождаются интерсекс, то есть имеют половые признаки, которые не соответствуют бинарным понятиям мужского или женского пола.

Справочно

Интерсекс-лица - люди, родившиеся с такими вариантами половых признаков (хромосомный набор, внутренние и внешние половые органы, половые гормоны и т.д.), которые, согласно Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, не подходят под типичные определения для мужчин или женщин.

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