Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсекс-людей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  101420 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  104951 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  105339 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  99173 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124144 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  117080 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118770 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  111232 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101006 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91940 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  293568 просмотра
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Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсекс-людей

Совет ООН по правам человека принял знаковую резолюцию, направленную на защиту прав интерсексуальных людей, призвав государства бороться с дискриминацией и вредными практиками в отношении них и обеспечить их право на здоровье.

Новости Мира •   •  8303 просмотра
Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсекс-людей

В Запорожье сообщают о звуке взрыва

В Запорожье, Украина, прогремел взрыв.

Общество •   •  11625 просмотра
В Запорожье сообщают о звуке взрыва

Более 23 млн гривен передало государству ГБР со счетов российских компаний

Более 23 миллионов гривен со счетов российских компаний, которые занимались торговлей химической продукцией в Украине, перечислило Национальному агентству по розыску и менеджменту активов Государственное бюро расследований по решению суда.

Экономика •   •  11024 просмотра
Более 23 млн гривен передало государству ГБР со счетов российских компаний

Воздушные силы предупредили о вражеских Ту-22м3 в Черном море и угрозе пусков ракет Х-22

ВС ВС Украины предупредили о присутствии российских бомбардировщиков Ту-22м3 в Черном море и угрозе пусков ракет Х-22.

Война •   •  11892 просмотра
Воздушные силы предупредили о вражеских Ту-22м3 в Черном море и угрозе пусков ракет Х-22

Ищут другой способ демонстрации поддержки: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите летом - NYT

Украина не получит официального приглашения вступить в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле, но страны-члены хотят найти другой способ продемонстрировать свою долгосрочную поддержку Украине.

Война •   •  12108 просмотра
Ищут другой способ демонстрации поддержки: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите летом - NYT

В Крыму оккупанты выставили украденные экспонаты музея "Каменная могила"

На выставке в Херсонесе представлены древние артефакты, похищенные из Украинского национального историко-археологического заповедника "Каменная могила".

Война •   •  9671 просмотра
В Крыму оккупанты выставили украденные экспонаты музея "Каменная могила"

Пентагон относительно ударов по российским НПЗ: поддержка Украины предназначена для защиты и возвращения ею своей суверенной территории, не предоставляем помощи для использования вне этого

По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, помощь США Украине имеет целью помочь ей защитить свою суверенную территорию и вернуть ее, и США не предоставляют никакой помощи для использования вне этого.

Война •   •  11166 просмотра
Пентагон относительно ударов по российским НПЗ: поддержка Украины предназначена для защиты и возвращения ею своей суверенной территории, не предоставляем помощи для использования вне этого

Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

Национальная гвардия задержала 43-летнего контрактника российской бригады морской пехоты, который подъехал на мопеде к украинским позициям вблизи Урожайного с целью разведки.

Война •   •  18679 просмотра
Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

900 устройств, включая ноутбуки и планшеты с уникальным контентом eKidz, будут предоставлены школам в 6 прифронтовых областях Украины - Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской - для развития базовых навыков чтения и изучения украинского языка.

Общество •   •  18799 просмотра
Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб

Согласно новому закону, ТЦК будут вызывать граждан, состоящих на воинском учете и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра.

Общество •   •  16456 просмотра
ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб