Составить завещание или доверенность без нотариуса: в Минюсте разъяснили детали для военнослужащих

В условиях военного положения военные не всегда могут воспользоваться услугами нотариуса. В таких случаях Закон позволяет оформить завещание и доверенность в особом порядке. Как это сделать, рассказали в Минюст пишет УНН.

В местах дислокации воинских частей нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, завещания и доверенности военного могут удостоверить командиры (начальники) этих частей, соединений, учреждений или заведений. Такие документы приравниваются к нотариально удостоверенным. Место для удостоверения должно гарантировать соблюдение нотариальной тайны - отметили в Минюсте.

Также в государственном юридическом органе рассказали, как военным правильно составить такие важные документы.

Завещание:

составляется в письменном виде, с указанием места, времени и даты составления и места рождения завещателя;

должны присутствовать не менее 2 свидетелей;

завещание ответчик подписывает собственноручно или, в случае физических недостатков, - другое лицо в присутствии завещателя и свидетелей. Не допускается составление завещания через представителя.

Доверенность:

составляется с указанием места, даты подписания и определять порядок действия документа;

доверитель подписывает документ в присутствии должностного лица, удостоверяющего доверенность. В случае физических недостатков, документ подписывает другое лицо, сведения о котором указываются в удостоверительной надписи.

Дополнительно

В условиях военного положения доверенности (кроме доверенностей на право распоряжения недвижимым имуществом, управления и распоряжения ценными бумагами, корпоративными правами) и завещания военнослужащих, работников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты могут удостоверяться командиром этих формирований или другим уполномоченным лицом. В дальнейшем эти документы направляются через Генштаб, Министерство обороны или соответствующий правоохранительный орган в Министерство юстиции для регистрации их нотариусами в Едином реестре доверенностей или Наследственном реестре.

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