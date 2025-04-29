Составить завещание или доверенность без нотариуса: в Минюсте разъяснили детали для военнослужащих
Киев • УНН
Военнослужащие могут оформлять завещания и доверенности без нотариуса, если в месте дислокации части его нет. Это могут сделать командиры частей с соблюдением нотариальной тайны.
В условиях военного положения военные не всегда могут воспользоваться услугами нотариуса. В таких случаях Закон позволяет оформить завещание и доверенность в особом порядке. Как это сделать, рассказали в Минюст пишет УНН.
В местах дислокации воинских частей нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, завещания и доверенности военного могут удостоверить командиры (начальники) этих частей, соединений, учреждений или заведений. Такие документы приравниваются к нотариально удостоверенным. Место для удостоверения должно гарантировать соблюдение нотариальной тайны
Также в государственном юридическом органе рассказали, как военным правильно составить такие важные документы.
Завещание:
- составляется в письменном виде, с указанием места, времени и даты составления и места рождения завещателя;
- должны присутствовать не менее 2 свидетелей;
- завещание ответчик подписывает собственноручно или, в случае физических недостатков, - другое лицо в присутствии завещателя и свидетелей. Не допускается составление завещания через представителя.
Доверенность:
- составляется с указанием места, даты подписания и определять порядок действия документа;
- доверитель подписывает документ в присутствии должностного лица, удостоверяющего доверенность. В случае физических недостатков, документ подписывает другое лицо, сведения о котором указываются в удостоверительной надписи.
Дополнительно
В условиях военного положения доверенности (кроме доверенностей на право распоряжения недвижимым имуществом, управления и распоряжения ценными бумагами, корпоративными правами) и завещания военнослужащих, работников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты могут удостоверяться командиром этих формирований или другим уполномоченным лицом. В дальнейшем эти документы направляются через Генштаб, Министерство обороны или соответствующий правоохранительный орган в Министерство юстиции для регистрации их нотариусами в Едином реестре доверенностей или Наследственном реестре.
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