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Скласти заповіт або довіреність без нотаріуса: у Мін'юсті роз'яснили деталі для військовослужбовців

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Військовослужбовці можуть оформлювати заповіти та довіреності без нотаріуса, якщо в місці дислокації частини його немає. Це можуть зробити командири частин з дотриманням нотаріальної таємниці.

Скласти заповіт або довіреність без нотаріуса: у Мін'юсті роз'яснили деталі для військовослужбовців

В умовах воєнного стану військові не завжди можуть скористатися послугами нотаріуса. У таких випадках Закон дозволяє оформити заповіт і довіреність в особливому порядку. Як це зробити розповіли у Мін'юст пише УНН.

У місцях дислокації військових частин немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, заповіти та довіреності військового можуть посвідчити командири (начальники) цих частин, з'єднань, установ або закладів. Такі документи прирівнюються до нотаріально посвідчених. Місце для посвідчення має гарантувати дотримання нотаріальної таємниці

- зазначили у Мін'юсті.

Також у державному юридичному органі розповіли, як військовим правильно скласти такі важливі документи.

Заповіт:

  • складається письмово, із зазначенням місця, часу та дати складення та місця народження заповідача;
    • мають бути присутніми щонайменше 2 свідків;
      • заповіт відповідач підписує власноручно або, у випадку фізичних вад, - інша особа у присутності заповідача та свідків. Не допускається складання заповіту через представника.

        Довіреність:

        • складається із зазначанням місця, дати підписання та визначати порядок дії документа;
          • довіритель підписує документ у присутності посадової особи, яка посвідчує довіреність. У разі фізичних вад, документ підписує інша особа, відомості про яку зазначаються у посвідчувальному написі.

            Додатково

            В умовах воєнного стану довіреності, (окрім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами) та заповіти військовослужбовців, працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту можуть посвідчуватися командиром цих формувань або іншою уповноваженою особою. Надалі ці документи надсилаються через Генштаб, Міністерство оборони або відповідний правоохоронний орган до Міністерства юстиції для реєстрації їх нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей або Спадковому реєстрі.

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