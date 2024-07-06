Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, возможно ли посредничество третьей страны между Украиной и рф. По его мнению страны, которые готовы к посредническим миссиям, не будут заявлять об этом публично. Об этом он заявил в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

По его словам, чтобы это произошло, страны должны "вести себя немного иначе".

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"Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят "мы за немедленное прекращение огня" - это означает, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем другого рода работа. Надо понимать, "кто есть кто" в этой войне - кто агремором, а кто жертвой, какие концепты международного права нарушены и как можно вернуться к действию международного права", - сказал он.

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При этом Подоляк подчеркнул, что Украина готова передавать свои предложения через третьи страны россии, как это было с "зерновым соглашением".